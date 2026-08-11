Сегодняшняя цена Giggle Panda

Текущая цена Giggle Panda (GIGL) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GIGL на USD составляет $ 0 за GIGL.

На данный момент Giggle Panda занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27 837, при оборотном предложении 884,04M GIGL. В течение последних 24 часов, GIGL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0063259, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GIGL изменился на +0,42% за последний час и на -0,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Giggle Panda (GIGL)

Рыночная капитализация $ 27,84K$ 27,84K $ 27,84K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31,49K$ 31,49K $ 31,49K Оборотное предложение 884,04M 884,04M 884,04M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Giggle Panda составляет $ 27,84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GIGL составляет 884,04M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,49K.