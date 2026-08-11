Какова сегодняшняя цена GIGAGIRL (GIGI)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -1.34%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов GIGI находится в обращении?

Обращающееся предложение GIGI составляет 996996983.399784, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют GIGAGIRL?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей GIGI. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация GIGAGIRL?

Рыночная капитализация составляет ₽2573705.6034240096000, что ставит GIGAGIRL на 7651-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется GIGI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение GIGAGIRL?

Недавнее изменение цены на -1.34% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.