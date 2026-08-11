Сегодняшняя цена GenomesDAO GENOME

Текущая цена GenomesDAO GENOME (GENOME) сегодня составляет $ 0 с изменением 4.63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GENOME на USD составляет $ 0 за GENOME.

На данный момент GenomesDAO GENOME занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 323,225, при оборотном предложении 1.00B GENOME. В течение последних 24 часов, GENOME торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.058627, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GENOME изменился на -0.24% за последний час и на -2.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.69.

Рыночная информация GenomesDAO GENOME (GENOME)

Рыночная капитализация $ 323.23K$ 323.23K $ 323.23K Объем (24Ч) $ 4.69$ 4.69 $ 4.69 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 323.23K$ 323.23K $ 323.23K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация GenomesDAO GENOME составляет $ 323.23K, при 24-часовом объеме торгов $ 4.69. Циркулируещее обращение GENOME составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 323.23K.