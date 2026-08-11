На какой блокчейн-сети работает Gata?

Gata работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена GATA?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.81% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Gata?

Gata относится к категории Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,AI Applications,Binance Alpha Spotlight. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать GATA с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Gata?

Его рыночная капитализация составляет ₽2713172.6435072224000, что ставит актив на 7555-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов GATA сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 175000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Gata?

За последний день объем торговли GATA составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Gata колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.