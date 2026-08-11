Сегодняшняя цена Flamingo Finance

Текущая цена Flamingo Finance (FLM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FLM на USD составляет $ 0 за FLM.

На данный момент Flamingo Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 307 280, при оборотном предложении 569,76M FLM. В течение последних 24 часов, FLM торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,59, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FLM изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 47,19K.

Рыночная информация Flamingo Finance (FLM)

Рыночная капитализация $ 307,28K$ 307,28K $ 307,28K Объем (24Ч) $ 47,19K$ 47,19K $ 47,19K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 307,28K$ 307,28K $ 307,28K Оборотное предложение 569,76M 569,76M 569,76M Общее предложение 569 756 146,0 569 756 146,0 569 756 146,0

Текущая рыночная капитализация Flamingo Finance составляет $ 307,28K, при 24-часовом объеме торгов $ 47,19K. Циркулируещее обращение FLM составляет 569,76M, а общее предложение – 569756146.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 307,28K.