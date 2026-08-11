Сегодняшняя цена FISH2

Текущая цена FISH2 (FISH2) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FISH2 на USD составляет $ 0 за FISH2.

На данный момент FISH2 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 228,73, при оборотном предложении 999,35M FISH2. В течение последних 24 часов, FISH2 торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FISH2 изменился на -- за последний час и на -3,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация FISH2 (FISH2)

Рыночная капитализация $ 12,23K$ 12,23K $ 12,23K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,23K$ 12,23K $ 12,23K Оборотное предложение 999,35M 999,35M 999,35M Общее предложение 999 351 843,801489 999 351 843,801489 999 351 843,801489

Текущая рыночная капитализация FISH2 составляет $ 12,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FISH2 составляет 999,35M, а общее предложение – 999351843.801489. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,23K.