Сколько стоит First Convicted Raccoon в данный момент?

First Convicted Raccoon в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется FRED сегодня?

FRED продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Memorial Themed.

Насколько популярен First Convicted Raccoon сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают FRED.

Чем отличается First Convicted Raccoon от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Memorial Themed и созданным на сети --, FRED предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество FRED находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 696198655.817253 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена First Convicted Raccoon за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.245397220541260032000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.