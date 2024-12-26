Цена Finance Wizard (WIZARD)
Текущая цена Finance Wizard (WIZARD) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 251.44K USD. Цена WIZARD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Finance Wizard:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 25.09K USD
- Изменение цены Finance Wizard в течение дня составляет -16.94%
- Оборотное предложение составляет 949.83M USD
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За сегодня изменение цены Finance Wizard на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Finance Wizard на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Finance Wizard на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Finance Wizard на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-16.94%
|30 дней
|$ 0
|-63.99%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Finance Wizard: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.50%
-16.94%
-15.01%
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