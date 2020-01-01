Токеномика Finance Wizard (WIZARD) Откройте для себя ключевую информацию о Finance Wizard (WIZARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Finance Wizard (WIZARD) Finance Wizard is your ultimate AI-powered trading and analysis assistant, specializing in predicting future stock prices. Known for its precision and innovation, Finance Wizard is ranked among the top custom GPTs worldwide on ChatGPT.com, holding the #8 spot in research and analysis. With over 700K+ uses, it’s trusted by traders for market insights, stock trend predictions, and technical analysis. Официальный сайт: https://financewizard.io/ Купить WIZARD сейчас!

Токеномика и анализ цен Finance Wizard (WIZARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finance Wizard (WIZARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,24K $ 38,24K $ 38,24K Общее предложение: $ 988,58M $ 988,58M $ 988,58M Оборотное предложение: $ 988,58M $ 988,58M $ 988,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,24K $ 38,24K $ 38,24K Исторический максимум: $ 0,00230808 $ 0,00230808 $ 0,00230808 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Finance Wizard (WIZARD)

Токеномика Finance Wizard (WIZARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Finance Wizard (WIZARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIZARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIZARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIZARD, изучите текущую цену WIZARD!

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