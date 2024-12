Что такое FAME AI ($FMC)

FAME AI is the fusion of AI technology and the dynamic world of influencers. FAME AI's app breaks the mould of traditional social media, empowering you to “become yourself, without being yourself." It's a revolutionary platform that uses artificial intelligence to allow you to craft an online persona that's uniquely yours, yet provides the freedom to explore and express without the constraints of personal exposure.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник FAME AI ($FMC) Whitepaper Официальный веб-сайт