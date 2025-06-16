Что такое Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech – это децентрализованный рынок вычислительных ресурсов, предназначенный для разработчиков ИИ, Web3-проектов и компаний, которым нужен масштабируемый, не требующий доверия и доступный по запросу доступ к ресурсам GPU, CPU и памяти.

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Calcify Tech Прогноз Цены

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CALCIFY на местную валюту

1 CALCIFY к VND ₫ 11 274,9249 1 CALCIFY к AUD A$ 0,6512592 1 CALCIFY к GBP ￡ 0,3127758 1 CALCIFY к EUR € 0,3684756 1 CALCIFY к USD $ 0,42846 1 CALCIFY к MYR RM 1,8166704 1 CALCIFY к TRY ₺ 16,8641856 1 CALCIFY к JPY ¥ 61,5954096 1 CALCIFY к RUB ₽ 33,6855252 1 CALCIFY к INR ₹ 36,761868 1 CALCIFY к IDR Rp 7 023,9333024 1 CALCIFY к KRW ₩ 579,7792182 1 CALCIFY к PHP ₱ 24,122298 1 CALCIFY к EGP ￡E. 21,5172612 1 CALCIFY к BRL R$ 2,35653 1 CALCIFY к CAD C$ 0,578421 1 CALCIFY к BDT ৳ 52,3749504 1 CALCIFY к NGN ₦ 662,2234914 1 CALCIFY к UAH ₴ 17,802513 1 CALCIFY к VES Bs 42,846 1 CALCIFY к PKR Rs 121,2370416 1 CALCIFY к KZT ₸ 219,607173 1 CALCIFY к THB ฿ 13,8949578 1 CALCIFY к TWD NT$ 12,6010086 1 CALCIFY к AED د.إ 1,5724482 1 CALCIFY к CHF Fr 0,342768 1 CALCIFY к HKD HK$ 3,3591264 1 CALCIFY к MAD .د.م 3,898986 1 CALCIFY к MXN $ 8,0636172

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