Что такое EQTY?

EQTY появился как кульминация этих усилий — это недостающее звено, призванное соединить реальное юридическое владение с ликвидностью на блокчейне. Это наш ответ на потребность рынка в платформе, которая не просто связывает активы с DeFi, но и интегрирует их с реальностью. Мы тщательно разработали EQTY, чтобы обеспечить привязанные доказательства, проверяемые идентичности, соблюдение нормативных требований с учётом конфиденциальности, а также надёжную структуру для фракционирования и управления.

Какова текущая цена EQTY?

EQTY торгуется по цене ₽0.15043284173016288000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 8.63%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как EQTY соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 8.63% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если EQTY превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как EQTY показывает себя по сравнению с токенами категории Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS)?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS) EQTY демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация EQTY?

Рыночная капитализация ₽43782720.6602248400000 ставит EQTY на 3428-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.138375618789341360000 до ₽0.155060451031371760000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется EQTY?

EQTY обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку EQTY?

При наличии в обращении 291044629.1775672 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.