Сегодняшняя цена Elisym

Текущая цена Elisym (LSM) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LSM на USD составляет $ 0 за LSM.

На данный момент Elisym занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 85 289, при оборотном предложении 749,99M LSM. В течение последних 24 часов, LSM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LSM изменился на +0,43% за последний час и на +7,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,51K.

Рыночная информация Elisym (LSM)

Рыночная капитализация $ 85,29K$ 85,29K $ 85,29K Объем (24Ч) $ 1,51K$ 1,51K $ 1,51K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 113,72K$ 113,72K $ 113,72K Оборотное предложение 749,99M 749,99M 749,99M Общее предложение 999 990 134,718825 999 990 134,718825 999 990 134,718825

Текущая рыночная капитализация Elisym составляет $ 85,29K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,51K. Циркулируещее обращение LSM составляет 749,99M, а общее предложение – 999990134.718825. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 113,72K.