Какова текущая цена Eitherway?

Eitherway торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -6.30%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Eitherway составляет ₽28.9218473437380144000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка EITHER?

Рыночная капитализация составляет ₽1199122.432862109392000, что ставит актив на 9246-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Eitherway на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле EITHER.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 99978120.22928327 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Eitherway?

Eitherway входит в классификацию Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность EITHER?

Работа в сети -- позволяет EITHER использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.