Какова текущая цена DUKO?

DUKO торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -3.03%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как DUKO соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -3.03% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если DUKO превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как DUKO показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme DUKO демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация DUKO?

Рыночная капитализация ₽28920276.1263519936000 ставит DUKO на 3898-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется DUKO?

DUKO обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку DUKO?

При наличии в обращении 9998289048.795343 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.