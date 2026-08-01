Сегодняшняя цена DOGGY COIN

Текущая цена DOGGY COIN (DOGGY) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOGGY на USD составляет $ 0 за DOGGY.

На данный момент DOGGY COIN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 42,099, при оборотном предложении 420.69T DOGGY. В течение последних 24 часов, DOGGY торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DOGGY изменился на -- за последний час и на +2.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация DOGGY COIN (DOGGY)

Рыночная капитализация $ 42.10K$ 42.10K $ 42.10K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 42.10K$ 42.10K $ 42.10K Оборотное предложение 420.69T 420.69T 420.69T Общее предложение 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация DOGGY COIN составляет $ 42.10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGGY составляет 420.69T, а общее предложение – 420690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42.10K.