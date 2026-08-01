Какова текущая цена Dog on Wire?

Живая цена Dog on Wire (DOW) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Dog on Wire на рынке?

В настоящее время Dog on Wire находится на 6184-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽5842534.4399805824000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов DOW в обращении?

Количество токенов DOW в обращении составляет 981372448.6756984 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Dog on Wire за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Dog on Wire колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Dog on Wire удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Dog on Wire достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется DOW?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Dog on Wire?

Текущее изменение цены 62.49% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.