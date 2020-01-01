Токеномика Derive (DRV) Откройте для себя ключевую информацию о Derive (DRV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Derive (DRV) Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. Официальный сайт: https://derive.xyz/ Whitepaper: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf Купить DRV сейчас!

Токеномика и анализ цен Derive (DRV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Derive (DRV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,78M $ 35,78M $ 35,78M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 820,20M $ 820,20M $ 820,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,63M $ 43,63M $ 43,63M Исторический максимум: $ 0,228265 $ 0,228265 $ 0,228265 Исторический минимум: $ 0,01243699 $ 0,01243699 $ 0,01243699 Текущая цена: $ 0,04373594 $ 0,04373594 $ 0,04373594 Узнайте больше о цене Derive (DRV)

Токеномика Derive (DRV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Derive (DRV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRV, изучите текущую цену DRV!

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