На какой блокчейн-сети работает DeFinity?

DeFinity работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена DEFX?

Токен оценивается в ₽0.885603960251784704000, что отражает изменение цены на -3.12% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится DeFinity?

DeFinity относится к категории BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать DEFX с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация DeFinity?

Его рыночная капитализация составляет ₽135580572.6993614064000, что ставит актив на 2289-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов DEFX сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 153079548.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля DeFinity?

За последний день объем торговли DEFX составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа DeFinity колебался между ₽0.882523625976428688000 и ₽0.923013149815429456000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.