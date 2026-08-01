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Текущая цена DeepBrain Chain сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DBC составляет 549 288 USD. Отслеживайте обновления цен DBC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена DeepBrain Chain сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DBC составляет 549 288 USD. Отслеживайте обновления цен DBC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена DeepBrain Chain (DBC)

Не в листинге

Текущая цена 1 DBC в USD:

$0,00017166
$0,00017166$0,00017166
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены DeepBrain Chain (DBC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:58:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена DeepBrain Chain

Текущая цена DeepBrain Chain (DBC) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DBC на USD составляет $ 0 за DBC.

На данный момент DeepBrain Chain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 549 288, при оборотном предложении 3,20B DBC. В течение последних 24 часов, DBC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,66203, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DBC изменился на -0,92% за последний час и на +8,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 11,68K.

Рыночная информация DeepBrain Chain (DBC)

$ 549,29K
$ 549,29K$ 549,29K

$ 11,68K
$ 11,68K$ 11,68K

$ 1,72M
$ 1,72M$ 1,72M

3,20B
3,20B 3,20B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DeepBrain Chain составляет $ 549,29K, при 24-часовом объеме торгов $ 11,68K. Циркулируещее обращение DBC составляет 3,20B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,72M.

История цен DeepBrain Chain в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,66203
$ 0,66203$ 0,66203

$ 0
$ 0$ 0

-0,92%

-1,39%

+8,30%

+8,30%

История цен DeepBrain Chain (DBC) в USD

За сегодня изменение цены DeepBrain Chain на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DeepBrain Chain на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DeepBrain Chain на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DeepBrain Chain на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,39%
30 дней$ 0-15,72%
60 дней$ 0-35,07%
90 дней$ 0--

Прогноз цены DeepBrain Chain

Прогноз цены DeepBrain Chain (DBC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DBC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены DeepBrain Chain (DBC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена DeepBrain Chain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену DeepBrain Chain достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DBC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены DeepBrain Chain».

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О DeepBrain Chain

Какова текущая рыночная цена DeepBrain Chain?

DeepBrain Chain оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -1.39%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у DBC?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии DBC сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен DeepBrain Chain на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов DBC?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 3200000000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов DeepBrain Chain?

DeepBrain Chain за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как DBC показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Artificial Intelligence (AI),DeepBrain Chain Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Artificial Intelligence (AI),DeepBrain Chain Ecosystem, динамика DBC зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:58:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DeepBrain Chain (DBC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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