Какова текущая цена CyberKongz?

CyberKongz торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 2.21%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как KONG соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 2.21% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если KONG превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как CyberKongz показывает себя по сравнению с токенами категории NFT,Ethereum Ecosystem,Airdropped Tokens by NFT Projects?

В рамках сегмента NFT,Ethereum Ecosystem,Airdropped Tokens by NFT Projects KONG демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация CyberKongz?

Рыночная капитализация ₽19007665.6561693440000 ставит KONG на 4405-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется KONG?

CyberKongz обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку KONG?

При наличии в обращении 385500000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.