Сегодняшняя цена Cucumber Trade

Текущая цена Cucumber Trade (CUC) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CUC на USD составляет $ 0 за CUC.

На данный момент Cucumber Trade занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 758,69, при оборотном предложении 728,13M CUC. В течение последних 24 часов, CUC торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CUC изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Cucumber Trade (CUC)

Рыночная капитализация $ 12,76K$ 12,76K $ 12,76K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 17,52K$ 17,52K $ 17,52K Оборотное предложение 728,13M 728,13M 728,13M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Cucumber Trade составляет $ 12,76K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CUC составляет 728,13M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,52K.