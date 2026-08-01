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Текущая цена Copper Penguin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация COPPERPENGUIN составляет 16 540,17 USD. Отслеживайте обновления цен COPPERPENGUIN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Copper Penguin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация COPPERPENGUIN составляет 16 540,17 USD. Отслеживайте обновления цен COPPERPENGUIN в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Copper Penguin (COPPERPENGUIN)

Не в листинге

Текущая цена 1 COPPERPENGUIN в USD:

$0,00001706
$0,00001706$0,00001706
-0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Copper Penguin (COPPERPENGUIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:40:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Copper Penguin

Текущая цена Copper Penguin (COPPERPENGUIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COPPERPENGUIN на USD составляет $ 0 за COPPERPENGUIN.

На данный момент Copper Penguin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 540,17, при оборотном предложении 969,40M COPPERPENGUIN. В течение последних 24 часов, COPPERPENGUIN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе COPPERPENGUIN изменился на +0,43% за последний час и на -3,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Copper Penguin (COPPERPENGUIN)

$ 16,54K
$ 16,54K$ 16,54K

--
----

$ 16,54K
$ 16,54K$ 16,54K

969,40M
969,40M 969,40M

969 403 120,580339
969 403 120,580339 969 403 120,580339

Текущая рыночная капитализация Copper Penguin составляет $ 16,54K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение COPPERPENGUIN составляет 969,40M, а общее предложение – 969403120.580339. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,54K.

История цен Copper Penguin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,43%

-0,32%

-3,09%

-3,09%

История цен Copper Penguin (COPPERPENGUIN) в USD

За сегодня изменение цены Copper Penguin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Copper Penguin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Copper Penguin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Copper Penguin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,32%
30 дней$ 0-18,65%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены Copper Penguin

Прогноз цены Copper Penguin (COPPERPENGUIN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена COPPERPENGUIN в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Copper Penguin (COPPERPENGUIN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Copper Penguin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Copper Penguin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены COPPERPENGUIN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Copper Penguin».

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Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Copper Penguin

Какова реальная цена Copper Penguin сегодня?

Текущая цена Copper Penguin составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -0.32%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для COPPERPENGUIN?

COPPERPENGUIN торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Copper Penguin сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется COPPERPENGUIN?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что COPPERPENGUIN демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Copper Penguin в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽1237298.091478753920000 Copper Penguin занимает #9175 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли COPPERPENGUIN?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Copper Penguin соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение COPPERPENGUIN?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (969403120.580339 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Copper Penguin

Страница обновлена: 2026-08-11 04:40:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Copper Penguin (COPPERPENGUIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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