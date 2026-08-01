Какова текущая цена CICADA rtUSQ?

CICADA rtUSQ торгуется по цене ₽73.0153218652161920000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.02%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH CICADA rtUSQ составляет ₽74.8804510213760000, тогда как ATL — ₽63.9096794874679680000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка RTUSQ?

Рыночная капитализация составляет ₽109935124.5010233600000, что ставит актив на 2488-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие CICADA rtUSQ на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле RTUSQ.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1505653.735981791 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится CICADA rtUSQ?

CICADA rtUSQ входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность RTUSQ?

Работа в сети -- позволяет RTUSQ использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.