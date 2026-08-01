Сегодняшняя цена Chomolon Joff

Текущая цена Chomolon Joff (JOFF) сегодня составляет $ 0,00109323 с изменением 14,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JOFF на USD составляет $ 0,00109323 за JOFF.

На данный момент Chomolon Joff занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 952.801, при оборотном предложении 871,53M JOFF. В течение последних 24 часов, JOFF торговался в диапазоне от $ 0,00106292 (минимум) до $ 0,0012591 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00472637, тогда как исторический минимум составил $ 0,00106292.

В краткосрочной перспективе JOFF изменился на +%1,39 за последний час и на -%38,96 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,55.

Рыночная информация Chomolon Joff (JOFF)

Рыночная капитализация $ 952,80K$ 952,80K $ 952,80K Объем (24Ч) $ 8,55$ 8,55 $ 8,55 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 952,80K$ 952,80K $ 952,80K Оборотное предложение 871,53M 871,53M 871,53M Общее предложение 871.530.911,7892947 871.530.911,7892947 871.530.911,7892947

Текущая рыночная капитализация Chomolon Joff составляет $ 952,80K, при 24-часовом объеме торгов $ 8,55. Циркулируещее обращение JOFF составляет 871,53M, а общее предложение – 871530911.7892947. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 952,80K.