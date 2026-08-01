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Текущая цена Chomolon Joff сегодня составляет 0,00109323 USD. Рыночная капитализация JOFF составляет 952.801 USD. Отслеживайте обновления цен JOFF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Chomolon Joff сегодня составляет 0,00109323 USD. Рыночная капитализация JOFF составляет 952.801 USD. Отслеживайте обновления цен JOFF в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Chomolon Joff (JOFF)

Не в листинге

Текущая цена 1 JOFF в USD:

$0,00108035
$0,00108035$0,00108035
-%0,141D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Chomolon Joff (JOFF) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:23:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Chomolon Joff

Текущая цена Chomolon Joff (JOFF) сегодня составляет $ 0,00109323 с изменением 14,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JOFF на USD составляет $ 0,00109323 за JOFF.

На данный момент Chomolon Joff занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 952.801, при оборотном предложении 871,53M JOFF. В течение последних 24 часов, JOFF торговался в диапазоне от $ 0,00106292 (минимум) до $ 0,0012591 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00472637, тогда как исторический минимум составил $ 0,00106292.

В краткосрочной перспективе JOFF изменился на +%1,39 за последний час и на -%38,96 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,55.

Рыночная информация Chomolon Joff (JOFF)

$ 952,80K
$ 952,80K$ 952,80K

$ 8,55
$ 8,55$ 8,55

$ 952,80K
$ 952,80K$ 952,80K

871,53M
871,53M 871,53M

871.530.911,7892947
871.530.911,7892947 871.530.911,7892947

Текущая рыночная капитализация Chomolon Joff составляет $ 952,80K, при 24-часовом объеме торгов $ 8,55. Циркулируещее обращение JOFF составляет 871,53M, а общее предложение – 871530911.7892947. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 952,80K.

История цен Chomolon Joff в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00106292
$ 0,00106292$ 0,00106292
Мин 24Ч
$ 0,0012591
$ 0,0012591$ 0,0012591
Макс 24Ч

$ 0,00106292
$ 0,00106292$ 0,00106292

$ 0,0012591
$ 0,0012591$ 0,0012591

$ 0,00472637
$ 0,00472637$ 0,00472637

$ 0,00106292
$ 0,00106292$ 0,00106292

+%1,39

-%14,40

-%38,96

-%38,96

История цен Chomolon Joff (JOFF) в USD

За сегодня изменение цены Chomolon Joff на USD составило $ -0,00018398441900398.
За последние 30 дней изменение цены Chomolon Joff на USD составило $ -0,0005939355.
За последние 60 дней изменение цены Chomolon Joff на USD составило $ -0,0005747525.
За последние 90 дней изменение цены Chomolon Joff на USD составило $ -0,0000000076386440777.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00018398441900398-%14,40
30 дней$ -0,0005939355-%54,32
60 дней$ -0,0005747525-%52,57
90 дней$ -0,0000000076386440777-%0,00

Прогноз цены Chomolon Joff

Прогноз цены Chomolon Joff (JOFF) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JOFF в 2030 году составит $ -- при темпе роста %0,00.
Прогноз цены Chomolon Joff (JOFF) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Chomolon Joff потенциально может вырасти на %0,00. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Chomolon Joff (JOFF)

Официальный веб-сайт

Категория :

HyperEVM EcosystemMeme

О Chomolon Joff

Какова текущая цена Chomolon Joff в реальном времени?

Chomolon Joff оценивается в ₽0.081779775694404480000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -14.40%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок JOFF?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽0.079512416583057920000 и ₽0.09418778809292160000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место Chomolon Joff в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #2921 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽71274893.7198981760000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 871530911.7892947 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности Chomolon Joff?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:23:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Chomolon Joff (JOFF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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