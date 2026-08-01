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Текущая цена Charles AI by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CHARLES составляет 38 096 USD. Отслеживайте обновления цен CHARLES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Charles AI by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация CHARLES составляет 38 096 USD. Отслеживайте обновления цен CHARLES в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Не в листинге

Текущая цена 1 CHARLES в USD:

$0,00003812
$0,00003812$0,00003812
-2,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Charles AI by Virtuals (CHARLES) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:19:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Charles AI by Virtuals

Текущая цена Charles AI by Virtuals (CHARLES) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHARLES на USD составляет $ 0 за CHARLES.

На данный момент Charles AI by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 096, при оборотном предложении 1,00B CHARLES. В течение последних 24 часов, CHARLES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHARLES изменился на +0,21% за последний час и на -24,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Charles AI by Virtuals (CHARLES)

$ 38,10K
$ 38,10K$ 38,10K

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$ 38,10K
$ 38,10K$ 38,10K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Charles AI by Virtuals составляет $ 38,10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHARLES составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,10K.

История цен Charles AI by Virtuals в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,21%

-2,62%

-24,16%

-24,16%

История цен Charles AI by Virtuals (CHARLES) в USD

За сегодня изменение цены Charles AI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Charles AI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Charles AI by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Charles AI by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,62%
30 дней$ 0-18,26%
60 дней$ 0-51,57%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Charles AI by Virtuals

Прогноз цены Charles AI by Virtuals (CHARLES) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CHARLES в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Charles AI by Virtuals (CHARLES) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Charles AI by Virtuals потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Charles AI by Virtuals достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CHARLES, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Charles AI by Virtuals».

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Источник Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

О Charles AI by Virtuals

Какова текущая цена Charles AI by Virtuals?

По состоянию на ₽, цена Charles AI by Virtuals за последние 24 часа изменилась на -2.62%.

Как влияет предложение токенов на оценку CHARLES?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 1000000000.0 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Charles AI by Virtuals?

Его рыночная капитализация составляет ₽2849795.8662440960000, что соответствует #7503 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

CHARLES зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Charles AI by Virtuals вписывается в категорию Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem?

Как токен категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem, CHARLES конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:19:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Charles AI by Virtuals

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