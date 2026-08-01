Сегодняшняя цена Charles AI by Virtuals

Текущая цена Charles AI by Virtuals (CHARLES) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHARLES на USD составляет $ 0 за CHARLES.

На данный момент Charles AI by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38 096, при оборотном предложении 1,00B CHARLES. В течение последних 24 часов, CHARLES торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHARLES изменился на +0,21% за последний час и на -24,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Charles AI by Virtuals (CHARLES)

Рыночная капитализация $ 38,10K$ 38,10K $ 38,10K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 38,10K$ 38,10K $ 38,10K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Charles AI by Virtuals составляет $ 38,10K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHARLES составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,10K.