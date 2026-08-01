Сегодняшняя цена CharacterX

Текущая цена CharacterX (CAI) сегодня составляет $ 0,01247236 с изменением 1,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CAI на USD составляет $ 0,01247236 за CAI.

На данный момент CharacterX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 233 121, при оборотном предложении 18,69M CAI. В течение последних 24 часов, CAI торговался в диапазоне от $ 0,01216712 (минимум) до $ 0,01344177 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,378105, тогда как исторический минимум составил $ 0,01142255.

В краткосрочной перспективе CAI изменился на +0,55% за последний час и на +0,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5,46K.

Рыночная информация CharacterX (CAI)

Рыночная капитализация $ 233,12K$ 233,12K $ 233,12K Объем (24Ч) $ 5,46K$ 5,46K $ 5,46K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Оборотное предложение 18,69M 18,69M 18,69M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация CharacterX составляет $ 233,12K, при 24-часовом объеме торгов $ 5,46K. Циркулируещее обращение CAI составляет 18,69M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,25M.