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Текущая цена Chain4Energy сегодня составляет 0,00177625 USD. Рыночная капитализация C4E составляет 218 014 USD. Отслеживайте обновления цен C4E в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Chain4Energy сегодня составляет 0,00177625 USD. Рыночная капитализация C4E составляет 218 014 USD. Отслеживайте обновления цен C4E в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Chain4Energy (C4E)

Не в листинге

Текущая цена 1 C4E в USD:

$0,00177655
$0,00177655$0,00177655
-0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Chain4Energy (C4E) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:18:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Chain4Energy

Текущая цена Chain4Energy (C4E) сегодня составляет $ 0,00177625 с изменением 2,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации C4E на USD составляет $ 0,00177625 за C4E.

На данный момент Chain4Energy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 218 014, при оборотном предложении 122,74M C4E. В течение последних 24 часов, C4E торговался в диапазоне от $ 0,00177035 (минимум) до $ 0,00185106 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,079614, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе C4E изменился на -0,78% за последний час и на +8,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,84.

Рыночная информация Chain4Energy (C4E)

$ 218,01K
$ 218,01K$ 218,01K

$ 7,84
$ 7,84$ 7,84

$ 563,75K
$ 563,75K$ 563,75K

122,74M
122,74M 122,74M

317 376 959,670371
317 376 959,670371 317 376 959,670371

Текущая рыночная капитализация Chain4Energy составляет $ 218,01K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,84. Циркулируещее обращение C4E составляет 122,74M, а общее предложение – 317376959.670371. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 563,75K.

История цен Chain4Energy в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00177035
$ 0,00177035$ 0,00177035
Мин 24Ч
$ 0,00185106
$ 0,00185106$ 0,00185106
Макс 24Ч

$ 0,00177035
$ 0,00177035$ 0,00177035

$ 0,00185106
$ 0,00185106$ 0,00185106

$ 0,079614
$ 0,079614$ 0,079614

$ 0
$ 0$ 0

-0,78%

-2,08%

+8,63%

+8,63%

История цен Chain4Energy (C4E) в USD

За сегодня изменение цены Chain4Energy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Chain4Energy на USD составило $ -0,0003952266.
За последние 60 дней изменение цены Chain4Energy на USD составило $ -0,0008704786.
За последние 90 дней изменение цены Chain4Energy на USD составило $ -0,000000010097432388.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,08%
30 дней$ -0,0003952266-22,25%
60 дней$ -0,0008704786-49,00%
90 дней$ -0,000000010097432388-0,00%

Прогноз цены Chain4Energy

Прогноз цены Chain4Energy (C4E) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена C4E в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Chain4Energy (C4E) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Chain4Energy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Chain4Energy достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены C4E, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Chain4Energy».

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Источник Chain4Energy (C4E)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Osmosis Ecosystem

О Chain4Energy

Что такое Chain4Energy?

Chain4Energy (C4E) — это блокчейн-платформа уровня L1, основанная на модели DePIN и предназначенная для поддержки разнообразных инновационных приложений в области энергетики и электромобильности. Она создаёт децентрализованную и демократизированную экосистему, управляемую сообществом.

Чем уникальна Chain4Energy?

Chain4Energy включает в себя модель стимулирования DePIN, предоставляя возможности пассивного дохода за вклад и активное участие в экосистеме. Эта модель ускоряет переход к устойчивому будущему с конечной целью — обеспечить возможность торговли энергией между равными участниками.

Какова текущая цена Chain4Energy?

Chain4Energy оценивается в ₽0.132873527599120000000, за сегодняшний день она изменилась на -2.08%.

Насколько быстро растёт сообщество C4E?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Chain4Energy?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Chain4Energy в секторе Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов C4E?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как C4E соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽5.9555766509648640000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 122736356.097438 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.

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Страница обновлена: 2026-08-11 04:18:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Chain4Energy (C4E)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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