Что такое Chain4Energy?

Chain4Energy (C4E) — это блокчейн-платформа уровня L1, основанная на модели DePIN и предназначенная для поддержки разнообразных инновационных приложений в области энергетики и электромобильности. Она создаёт децентрализованную и демократизированную экосистему, управляемую сообществом.

Чем уникальна Chain4Energy?

Chain4Energy включает в себя модель стимулирования DePIN, предоставляя возможности пассивного дохода за вклад и активное участие в экосистеме. Эта модель ускоряет переход к устойчивому будущему с конечной целью — обеспечить возможность торговли энергией между равными участниками.

Какова текущая цена Chain4Energy?

Chain4Energy оценивается в ₽0.132873527599120000000, за сегодняшний день она изменилась на -2.08%.

Насколько быстро растёт сообщество C4E?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Chain4Energy?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Chain4Energy в секторе Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов C4E?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как C4E соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽5.9555766509648640000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 122736356.097438 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.