Цена Chain4Energy (C4E)
Текущая цена Chain4Energy (C4E) сегодня составляет $ 0,00177625 с изменением 2,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации C4E на USD составляет $ 0,00177625 за C4E.
На данный момент Chain4Energy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 218 014, при оборотном предложении 122,74M C4E. В течение последних 24 часов, C4E торговался в диапазоне от $ 0,00177035 (минимум) до $ 0,00185106 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,079614, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе C4E изменился на -0,78% за последний час и на +8,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,84.
Текущая рыночная капитализация Chain4Energy составляет $ 218,01K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,84. Циркулируещее обращение C4E составляет 122,74M, а общее предложение – 317376959.670371. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 563,75K.
-0,78%
-2,08%
+8,63%
+8,63%
За сегодня изменение цены Chain4Energy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Chain4Energy на USD составило $ -0,0003952266.
За последние 60 дней изменение цены Chain4Energy на USD составило $ -0,0008704786.
За последние 90 дней изменение цены Chain4Energy на USD составило $ -0,000000010097432388.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2,08%
|30 дней
|$ -0,0003952266
|-22,25%
|60 дней
|$ -0,0008704786
|-49,00%
|90 дней
|$ -0,000000010097432388
|-0,00%
В 2040 году цена Chain4Energy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Что такое Chain4Energy?
Chain4Energy (C4E) — это блокчейн-платформа уровня L1, основанная на модели DePIN и предназначенная для поддержки разнообразных инновационных приложений в области энергетики и электромобильности. Она создаёт децентрализованную и демократизированную экосистему, управляемую сообществом.
Чем уникальна Chain4Energy?
Chain4Energy включает в себя модель стимулирования DePIN, предоставляя возможности пассивного дохода за вклад и активное участие в экосистеме. Эта модель ускоряет переход к устойчивому будущему с конечной целью — обеспечить возможность торговли энергией между равными участниками.
Какова текущая цена Chain4Energy?
Chain4Energy оценивается в ₽0.132873527599120000000, за сегодняшний день она изменилась на -2.08%.
Насколько быстро растёт сообщество C4E?
В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.
Как спрос влияет на цену Chain4Energy?
На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Chain4Energy в секторе Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.
Каков сегодняшний объём торгов C4E?
Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.
Как C4E соотносится с его исторической динамикой?
Его ATH составляет ₽5.9555766509648640000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.
Сколько токенов находится в обращении?
В обращении находятся 122736356.097438 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.
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