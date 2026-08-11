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Текущая цена Good In The Hood сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GOOD составляет 192 962 USD. Отслеживайте обновления цен GOOD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Good In The Hood сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация GOOD составляет 192 962 USD. Отслеживайте обновления цен GOOD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Good In The Hood (GOOD)

Не в листинге

Текущая цена 1 GOOD в USD:

$0,00026007
$0,00026007$0,00026007
-0,24%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Good In The Hood (GOOD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:22:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Good In The Hood

Текущая цена Good In The Hood (GOOD) сегодня составляет $ 0 с изменением 26,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOOD на USD составляет $ 0 за GOOD.

На данный момент Good In The Hood занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 192 962, при оборотном предложении 754,55M GOOD. В течение последних 24 часов, GOOD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GOOD изменился на -2,98% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 42,59K.

Рыночная информация Good In The Hood (GOOD)

$ 192,96K
$ 192,96K$ 192,96K

$ 42,59K
$ 42,59K$ 42,59K

$ 255,11K
$ 255,11K$ 255,11K

754,55M
754,55M 754,55M

999 999 992,5074515
999 999 992,5074515 999 999 992,5074515

Текущая рыночная капитализация Good In The Hood составляет $ 192,96K, при 24-часовом объеме торгов $ 42,59K. Циркулируещее обращение GOOD составляет 754,55M, а общее предложение – 999999992.5074515. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 255,11K.

История цен Good In The Hood в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2,98%

-26,33%

--

--

История цен Good In The Hood (GOOD) в USD

За сегодня изменение цены Good In The Hood на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Good In The Hood на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Good In The Hood на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Good In The Hood на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-26,33%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены Good In The Hood

Прогноз цены Good In The Hood (GOOD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GOOD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Good In The Hood (GOOD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Good In The Hood потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Good In The Hood достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GOOD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Good In The Hood».

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Источник Good In The Hood (GOOD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

О Good In The Hood

Какова реальная цена Good In The Hood сегодня?

Текущая цена Good In The Hood составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -26.33%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для GOOD?

GOOD торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Good In The Hood сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется GOOD?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что GOOD демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Good In The Hood в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽14437681.8608030624000 Good In The Hood занимает #4753 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли GOOD?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Good In The Hood соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение GOOD?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (754547801.3361125 токенов), производительность категории в рамках Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 06:22:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Good In The Hood (GOOD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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