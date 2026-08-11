Какова реальная цена Good In The Hood сегодня?

Текущая цена Good In The Hood составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -26.33%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для GOOD?

GOOD торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Good In The Hood сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется GOOD?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что GOOD демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Good In The Hood в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽14437681.8608030624000 Good In The Hood занимает #4753 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли GOOD?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Good In The Hood соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение GOOD?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (754547801.3361125 токенов), производительность категории в рамках Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.