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Топ токенов категории Музыка по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Музыка. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.65283
-2.00%
-53.10%
-30.99%
$ 275.83M
$ 1.24M
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.309
0.00%
-3.04%
+6.63%
$ 78.02M
$ 12.03K
3
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01235838
+0.02%
-0.01%
+1.95%
$ 17.87M
$ 2.30M
4
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.039808
+0.11%
+1.03%
+7.20%
$ 8.94M
$ 2.89M
5
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.01234
-1.10%
-3.48%
-6.37%
$ 5.62M
$ 4.43M
6
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLD
AMPS
$ 7.606E-5
0.00%
+2.80%
+3.43%
$ 912.76K
--
7
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
+0.04%
$ 572.04K
$ 18.12
8
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
9
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00035924
+0.40%
+0.01%
-3.63%
$ 356.74K
$ 246.59
10
Fireverse
Fireverse
FIR
$ 0.00045615
+0.34%
+0.02%
-2.10%
$ 162.09K
$ 7.40K
11
Johnny Suede
Johnny Suede
SUEDE
$ 0.00025435
+0.35%
-0.01%
+4.80%
$ 118.31K
$ 1.28
12
UREEQA
UREEQA
URQA
$ 0.00081959
+0.16%
--
+1.21%
$ 81.96K
$ 7.70
13
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.000159
+4.05%
+0.08%
+28.58%
$ 79.50K
$ 36.75
14
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00057705
0.00%
--
0.00%
$ 57.70K
$ 16.56
15
BitSong
BitSong
BTSG
$ 0.0003929
+0.33%
+0.03%
+7.37%
$ 47.88K
$ 20.54
16
Nyxia AI
Nyxia AI
NYXC
$ 0.0044864
+0.26%
-0.02%
+4.57%
$ 44.86K
$ 90.05
17
Azzle
Azzle
AZL
$ 4.4854E-7
-1.35%
-13.30%
-6.65%
$ 44.85K
--
18
Record Nexus
Record Nexus
RECORD
$ 2.067E-5
0.00%
-1.20%
-1.10%
$ 20.67K
--
19
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.895E-5
0.00%
+4.40%
+4.06%
$ 9.40K
--
20
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10049
0.00%
+0.44%
+0.50%
--
$ 9.63K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Музыка и почему они так популярны?
Токены категории Музыка представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 20 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $389.19M.
Какой токен из категории Музыка демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Музыка, отслеживаемых на MEXC, TRAX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Музыка находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 20 токенов категории Музыка, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Музыка относятся BEAT, RAVE, AUDIO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Музыка?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Музыка составляет примерно $389.19M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Музыка, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.