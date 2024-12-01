SUEDE

ИИ-музыка встречает настоящих артистов. Создавайте музыку, стримьте и владейте с $SUEDE, обеспечивающим работу Suede Radio, Suede Social и первой в мире платформы для запуска музыки Web3 с ИИ и артистами.

Название криптовалютыSUEDE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение465,163,201

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеИИ-музыка встречает настоящих артистов. Создавайте музыку, стримьте и владейте с $SUEDE, обеспечивающим работу Suede Radio, Suede Social и первой в мире платформы для запуска музыки Web3 с ИИ и артистами.

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