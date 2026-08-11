Сегодняшняя цена GIGADOT

Текущая цена GIGADOT (GDOT) сегодня составляет $ 0,806726 с изменением 0,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GDOT на USD составляет $ 0,806726 за GDOT.

На данный момент GIGADOT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 353 076, при оборотном предложении 4,16M GDOT. В течение последних 24 часов, GDOT торговался в диапазоне от $ 0,797202 (минимум) до $ 0,819496 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4,82, тогда как исторический минимум составил $ 0,746866.

В краткосрочной перспективе GDOT изменился на +0,42% за последний час и на -1,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 6,07K.

Рыночная информация GIGADOT (GDOT)

Рыночная капитализация $ 3,35M$ 3,35M $ 3,35M Объем (24Ч) $ 6,07K$ 6,07K $ 6,07K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,35M$ 3,35M $ 3,35M Оборотное предложение 4,16M 4,16M 4,16M Общее предложение 4 157 814,09669812 4 157 814,09669812 4 157 814,09669812

Текущая рыночная капитализация GIGADOT составляет $ 3,35M, при 24-часовом объеме торгов $ 6,07K. Циркулируещее обращение GDOT составляет 4,16M, а общее предложение – 4157814.09669812. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,35M.