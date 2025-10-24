Что такое VCRED (VCRED)

VCred is a USD-pegged, debt-backed stablecoin native to the Hemi L2 network. The VCred treasury issues diversified DeFi debt, deploys proceeds into yield strategies, and uses cash-flow surpluses to defend the peg and grow reserves. VCred is a USD-pegged, debt-backed stablecoin native to the Hemi L2 network. The VCred treasury issues diversified DeFi debt, deploys proceeds into yield strategies, and uses cash-flow surpluses to defend the peg and grow reserves.

Прогноз цены VCRED (USD)

VCRED на местную валюту

Токеномика VCRED (VCRED)

Понимание токеномики VCRED (VCRED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VCRED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VCRED (VCRED) Сколько стоит VCRED (VCRED) на сегодня? Актуальная цена VCRED в USD – 1,001 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VCRED в USD? $ 1,001 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VCRED в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VCRED? Рыночная капитализация VCRED составляет $ 12,61M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VCRED? Циркулирующее предложение VCRED составляет 12,60M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VCRED? VCRED достиг максимальной цены (ATH) в 1,003 USD . Какова была минимальная цена VCRED за все время (ATL)? VCRED достиг минимальной цены (ATL) в 0,985855 USD . Каков объем торгов VCRED? Объем торгов за последние 24 часа для VCRED составляет -- USD . Вырастет ли VCRED в цене в этом году? VCRED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VCRED для более подробного анализа.

