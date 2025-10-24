Что такое AIMX (AIMX)

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world's first medical metaverse and opens the world's first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people. The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AIMX (AIMX) Сколько стоит AIMX (AIMX) на сегодня? Актуальная цена AIMX в USD – 0,00042506 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AIMX в USD? $ 0,00042506 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AIMX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AIMX? Рыночная капитализация AIMX составляет $ 167,76K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AIMX? Циркулирующее предложение AIMX составляет 394,67M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AIMX? AIMX достиг максимальной цены (ATH) в 0,02766477 USD . Какова была минимальная цена AIMX за все время (ATL)? AIMX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00031155 USD . Каков объем торгов AIMX? Объем торгов за последние 24 часа для AIMX составляет -- USD . Вырастет ли AIMX в цене в этом году? AIMX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIMX для более подробного анализа.

