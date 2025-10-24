Что такое Innovosens (ISENS)

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables. From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3. Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization. We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables. From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3. Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Innovosens (ISENS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Innovosens (USD)

Сколько будет стоить Innovosens (ISENS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Innovosens (ISENS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Innovosens.

Проверьте прогноз цены Innovosens!

ISENS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Innovosens (ISENS)

Понимание токеномики Innovosens (ISENS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ISENS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Innovosens (ISENS) Сколько стоит Innovosens (ISENS) на сегодня? Актуальная цена ISENS в USD – 0,00017129 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ISENS в USD? $ 0,00017129 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ISENS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Innovosens? Рыночная капитализация ISENS составляет $ 169,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ISENS? Циркулирующее предложение ISENS составляет 991,88M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ISENS? ISENS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00056226 USD . Какова была минимальная цена ISENS за все время (ATL)? ISENS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005162 USD . Каков объем торгов ISENS? Объем торгов за последние 24 часа для ISENS составляет -- USD . Вырастет ли ISENS в цене в этом году? ISENS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ISENS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Innovosens (ISENS)