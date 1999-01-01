BRIC

Redbrick – это платформа контента Web3 на базе ИИ, которая позволяет пользователям легко создавать, публиковать и монетизировать игры и приложения. Она предлагает набор инструментов и услуг, предназначенных для упрощения процесса разработки и стимулирования динамичного развития экономики создателей.

Название криптовалютыBRIC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеRedbrick – это платформа контента Web3 на базе ИИ, которая позволяет пользователям легко создавать, публиковать и монетизировать игры и приложения. Она предлагает набор инструментов и услуг, предназначенных для упрощения процесса разработки и стимулирования динамичного развития экономики создателей.

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