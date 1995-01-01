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Топ токенов категории Экосистема Fraxtal по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Fraxtal. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.246
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08734
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
6
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999348
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 214.41M
$ 7.34M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999276
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 211.16M
$ 5.76M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
9
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,026.83
-0.03%
-0.02%
0.00%
$ 86.29M
$ 133.51K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,178.25
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 80.79M
$ 2.30K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.70M
$ 687.87K
12
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3116
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.309592
+0.01%
-0.04%
+15.97%
$ 16.55M
$ 179.95K
14
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,994.46
0.00%
--
+1.28%
$ 7.62M
$ 40.07
15
Frax Price Index Share
Frax Price Index Share
FPIS
$ 0.083609
-0.07%
-0.01%
-1.69%
$ 2.42M
$ 117.71
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.997443
-0.01%
0.00%
-0.04%
$ 1.17M
$ 2.13K
17
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998232
+0.01%
0.00%
-0.10%
$ 805.99K
$ 899.51K
18
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSD
SDUSD
$ 1.016
0.00%
0.00%
0.00%
$ 534.53K
$ 3.77K
19
Wrapped frxETH
Wrapped frxETH
WFRXETH
$ 1,864.18
-0.08%
-0.01%
-0.23%
$ 202.51K
$ 20.34K
20
Leviathan Points
Leviathan Points
SQUID
$ 0.00129564
+0.90%
--
+1.18%
$ 32.39K
$ 6.49

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Fraxtal и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Fraxtal представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 20 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $87.88B.
Какой токен из категории Экосистема Fraxtal демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Fraxtal, отслеживаемых на MEXC, ENA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.63% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Fraxtal находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 20 токенов категории Экосистема Fraxtal, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Fraxtal относятся USDC, LINK, USDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Fraxtal?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Fraxtal составляет примерно $87.88B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Fraxtal, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.