Сегодняшняя цена dTRINITY Staked dUSD

Текущая цена dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) сегодня составляет $ 1,016 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SDUSD на USD составляет $ 1,016 за SDUSD.

На данный момент dTRINITY Staked dUSD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 534.533, при оборотном предложении 525,33K SDUSD. В течение последних 24 часов, SDUSD торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,095, тогда как исторический минимум составил $ 0,869721.

В краткосрочной перспективе SDUSD изменился на -- за последний час и на -%0,00 за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,77K.

Рыночная информация dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

Рыночная капитализация $ 534,53K$ 534,53K $ 534,53K Объем (24Ч) $ 3,77K$ 3,77K $ 3,77K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 534,53K$ 534,53K $ 534,53K Оборотное предложение 525,33K 525,33K 525,33K Общее предложение 525.334,099451147 525.334,099451147 525.334,099451147

Текущая рыночная капитализация dTRINITY Staked dUSD составляет $ 534,53K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,77K. Циркулируещее обращение SDUSD составляет 525,33K, а общее предложение – 525334.099451147. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 534,53K.