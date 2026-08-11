Какова текущая цена Underly?

Underly торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.17%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Underly составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка UND?

Рыночная капитализация составляет ₽904927.448572176512000, что ставит актив на 9827-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Underly на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле UND.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 100000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Underly?

Underly входит в классификацию Infrastructure,Smart Contract Platform,Base Ecosystem,Appchains,Clanker Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность UND?

Работа в сети -- позволяет UND использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.