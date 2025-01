Что такое HYDT (HYDT)

HYDT Stablecoin is HYDT Protocol's BNB chain-based, USD-pegged stablecoin backed by BNB collateral, aiming at providing high return for HYDT holders and keeping 1:1 peg against United States dollars at the same time. These are the key unique features of HYDT protocol: 1. Fully decentralized and automated mint/redeem process in case of a depegging event 2. Fully transparent reserve held in BNB 3. Flexible and durable soft peg mechanism 4. Up to 30% APY fixed return on stablecoin deposit + additional governance token farming reward 5. Resistance to bank run events

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HYDT (HYDT) Официальный веб-сайт