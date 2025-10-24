Текущая цена Dephaser JPY сегодня составляет 0,00649375 USD. Следите за обновлениями цены JPYT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JPYT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dephaser JPY сегодня составляет 0,00649375 USD. Следите за обновлениями цены JPYT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JPYT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о JPYT

Информация о цене JPYT

Whitepaper JPYT

Официальный сайт JPYT

Токеномика JPYT

Прогноз цен JPYT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Dephaser JPY

Цена Dephaser JPY (JPYT)

Не в листинге

Текущая цена 1 JPYT в USD:

$0,00649375
$0,00649375$0,00649375
-1,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Dephaser JPY (JPYT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:34:52 (UTC+8)

Информация о ценах Dephaser JPY (JPYT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0064703
$ 0,0064703$ 0,0064703
Мин 24Ч
$ 0,00658475
$ 0,00658475$ 0,00658475
Макс 24Ч

$ 0,0064703
$ 0,0064703$ 0,0064703

$ 0,00658475
$ 0,00658475$ 0,00658475

$ 0,00682267
$ 0,00682267$ 0,00682267

$ 0,00631154
$ 0,00631154$ 0,00631154

-1,25%

-1,14%

-0,72%

-0,72%

Текущая цена Dephaser JPY (JPYT) составляет $0,00649375. За последние 24 часа JPYT торговался в диапазоне от $ 0,0064703 до $ 0,00658475, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JPYT за все время составляет $ 0,00682267, а минимальная – $ 0,00631154.

Что касается краткосрочной динамики, JPYT изменился на -1,25% за последний час, на -1,14% за 24 часа и на -0,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dephaser JPY (JPYT)

$ 165,87K
$ 165,87K$ 165,87K

--
----

$ 165,87K
$ 165,87K$ 165,87K

25,37M
25,37M 25,37M

25 368 673,156511
25 368 673,156511 25 368 673,156511

Текущая рыночная капитализация Dephaser JPY составляет $ 165,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JPYT составляет 25,37M, а общее предложение – 25368673.156511. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 165,87K.

История цен Dephaser JPY (JPYT) в USD

За сегодня изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ -0,0001208473.
За последние 60 дней изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,14%
30 дней$ -0,0001208473-1,86%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Dephaser JPY (JPYT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dephaser JPY (USD)

Сколько будет стоить Dephaser JPY (JPYT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dephaser JPY (JPYT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dephaser JPY.

Проверьте прогноз цены Dephaser JPY!

JPYT на местную валюту

Токеномика Dephaser JPY (JPYT)

Понимание токеномики Dephaser JPY (JPYT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JPYT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dephaser JPY (JPYT)

Сколько стоит Dephaser JPY (JPYT) на сегодня?
Актуальная цена JPYT в USD – 0,00649375 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JPYT в USD?
Текущая цена JPYT в USD составляет $ 0,00649375. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dephaser JPY?
Рыночная капитализация JPYT составляет $ 165,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JPYT?
Циркулирующее предложение JPYT составляет 25,37M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JPYT?
JPYT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00682267 USD.
Какова была минимальная цена JPYT за все время (ATL)?
JPYT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00631154 USD.
Каков объем торгов JPYT?
Объем торгов за последние 24 часа для JPYT составляет -- USD.
Вырастет ли JPYT в цене в этом году?
JPYT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JPYT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:34:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Dephaser JPY (JPYT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.