Что такое Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world's first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

Источник Dephaser JPY (JPYT) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Dephaser JPY (JPYT)

Понимание токеномики Dephaser JPY (JPYT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JPYT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dephaser JPY (JPYT) Сколько стоит Dephaser JPY (JPYT) на сегодня? Актуальная цена JPYT в USD – 0,00649375 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JPYT в USD? $ 0,00649375 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JPYT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dephaser JPY? Рыночная капитализация JPYT составляет $ 165,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JPYT? Циркулирующее предложение JPYT составляет 25,37M USD . Какова была максимальная цена (ATH) JPYT? JPYT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00682267 USD . Какова была минимальная цена JPYT за все время (ATL)? JPYT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00631154 USD . Каков объем торгов JPYT? Объем торгов за последние 24 часа для JPYT составляет -- USD . Вырастет ли JPYT в цене в этом году? JPYT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JPYT для более подробного анализа.

