Цена Dephaser JPY (JPYT)
-1,25%
-1,14%
-0,72%
-0,72%
Текущая цена Dephaser JPY (JPYT) составляет $0,00649375. За последние 24 часа JPYT торговался в диапазоне от $ 0,0064703 до $ 0,00658475, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JPYT за все время составляет $ 0,00682267, а минимальная – $ 0,00631154.
Что касается краткосрочной динамики, JPYT изменился на -1,25% за последний час, на -1,14% за 24 часа и на -0,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Dephaser JPY составляет $ 165,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение JPYT составляет 25,37M, а общее предложение – 25368673.156511. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 165,87K.
За сегодня изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ -0,0001208473.
За последние 60 дней изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dephaser JPY на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,14%
|30 дней
|$ -0,0001208473
|-1,86%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.
Понимание токеномики Dephaser JPY (JPYT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JPYT прямо сейчас!
