О чем идет речь в Cashaa?

Cashaa — это крупнейший крипто-ориентированный необанк, базирующийся в Великобритании, который предоставляет услуги сотням криптовалютных компаний по всему миру. Токен CAS обеспечивает работу банковской экосистемы Cashaa.

Чем уникальна Cashaa?

Cashaa предлагает эксклюзивные крипто-ориентированные банковские услуги, включая быстрое рассмотрение заявок, сниженные сборы за настройку, более низкие расходы на международные переводы, скидки при обмене валют и транзакционные комиссии — все эти преимущества доступны только держателям токена CAS.

Сколько стоит Cashaa в данный момент?

Cashaa в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -0.04%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется CAS сегодня?

CAS продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме BNB Chain Ecosystem.

Насколько популярен Cashaa сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают CAS.

Чем отличается Cashaa от других криптоактивов?

Являясь частью категории BNB Chain Ecosystem и созданным на сети --, CAS предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество CAS находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 725890858.2 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Cashaa за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽17.1183865564225472000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.