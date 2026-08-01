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Текущая цена Botatoz сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BOTZ составляет 19 796,23 USD. Отслеживайте обновления цен BOTZ в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Botatoz сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BOTZ составляет 19 796,23 USD. Отслеживайте обновления цен BOTZ в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Botatoz (BOTZ)

Не в листинге

Текущая цена 1 BOTZ в USD:

$0,0000198
$0,0000198$0,0000198
-95,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Botatoz (BOTZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 02:15:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Botatoz

Текущая цена Botatoz (BOTZ) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOTZ на USD составляет $ 0 за BOTZ.

На данный момент Botatoz занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19 796,23, при оборотном предложении 1,00B BOTZ. В течение последних 24 часов, BOTZ торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOTZ изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Botatoz (BOTZ)

$ 19,80K
$ 19,80K$ 19,80K

--
----

$ 19,80K
$ 19,80K$ 19,80K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Botatoz составляет $ 19,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOTZ составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,80K.

История цен Botatoz в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
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Мин 24Ч
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Макс 24Ч

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История цен Botatoz (BOTZ) в USD

За сегодня изменение цены Botatoz на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Botatoz на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Botatoz на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Botatoz на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 00,00%
60 дней$ 00,00%
90 дней----

Прогноз цены Botatoz

Прогноз цены Botatoz (BOTZ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BOTZ в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Botatoz (BOTZ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Botatoz потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Botatoz достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BOTZ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Botatoz».

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Источник Botatoz (BOTZ)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBase MemeMeme

О Botatoz

Какова текущая цена Botatoz?

Botatoz торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на --%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна BOTZ сегодня?

Волатильность цены BOTZ за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для Botatoz?

Цена токена колебалась между ₽0E-14 (минимум) и ₽0E-14 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для BOTZ?

За последние 24 часа объем торгов BOTZ составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для Botatoz?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как BOTZ сравнивается с другими токенами категории Meme,Base Ecosystem,Base Meme?

В рамках категории Meme,Base Ecosystem,Base Meme BOTZ демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.

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Страница обновлена: 2026-08-11 02:15:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Botatoz (BOTZ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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