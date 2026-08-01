Сегодняшняя цена Blue Agent

Текущая цена Blue Agent (BLUEAGENT) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BLUEAGENT на USD составляет $ 0 за BLUEAGENT.

На данный момент Blue Agent занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 33 622, при оборотном предложении 100,00B BLUEAGENT. В течение последних 24 часов, BLUEAGENT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BLUEAGENT изменился на +0,23% за последний час и на -8,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Blue Agent (BLUEAGENT)

Рыночная капитализация $ 33,62K$ 33,62K $ 33,62K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 33,62K$ 33,62K $ 33,62K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Blue Agent составляет $ 33,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BLUEAGENT составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 33,62K.