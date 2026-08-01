Сегодняшняя цена Bitcoin Cash II

Текущая цена Bitcoin Cash II (BCH2) сегодня составляет $ 0,01396927 с изменением 11,69% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BCH2 на USD составляет $ 0,01396927 за BCH2.

На данный момент Bitcoin Cash II занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53 134, при оборотном предложении 3,80M BCH2. В течение последних 24 часов, BCH2 торговался в диапазоне от $ 0,01250703 (минимум) до $ 0,01447654 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,09942, тогда как исторический минимум составил $ 0,0098941.

В краткосрочной перспективе BCH2 изменился на -0,03% за последний час и на -12,16% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,50K.

Рыночная информация Bitcoin Cash II (BCH2)

Рыночная капитализация $ 53,13K$ 53,13K $ 53,13K Объем (24Ч) $ 10,50K$ 10,50K $ 10,50K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 293,36K$ 293,36K $ 293,36K Оборотное предложение 3,80M 3,80M 3,80M Общее предложение 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bitcoin Cash II составляет $ 53,13K, при 24-часовом объеме торгов $ 10,50K. Циркулируещее обращение BCH2 составляет 3,80M, а общее предложение – 21000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 293,36K.