Какова текущая цена Bitcoin Bank?

Bitcoin Bank (BTCBANK) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -0.29% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Bitcoin Bank в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, BTCBANK часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BTCBANK?

За последние 24 часа объем торгов BTCBANK составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Bitcoin Bank в обращении?

Сегодня в обращении находится 999907944.320661 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BTCBANK?

В настоящее время Bitcoin Bank занимает рейтинг №9600 с рыночной капитализацией ₽991705.970333287440000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Bitcoin Bank за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.29%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Bitcoin Bank соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem BTCBANK демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.