Сегодняшняя цена Billy Base

Текущая цена Billy Base (BILLY) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BILLY на USD составляет $ 0 за BILLY.

На данный момент Billy Base занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 872, при оборотном предложении 964,92M BILLY. В течение последних 24 часов, BILLY торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01033622, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BILLY изменился на -- за последний час и на -15,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Billy Base (BILLY)

Рыночная капитализация $ 23,87K$ 23,87K $ 23,87K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,87K$ 23,87K $ 23,87K Оборотное предложение 964,92M 964,92M 964,92M Общее предложение 964 917 753,7618145 964 917 753,7618145 964 917 753,7618145

Текущая рыночная капитализация Billy Base составляет $ 23,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BILLY составляет 964,92M, а общее предложение – 964917753.7618145. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,87K.