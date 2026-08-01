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Текущая цена Billy Base сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BILLY составляет 23 872 USD. Отслеживайте обновления цен BILLY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Billy Base сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BILLY составляет 23 872 USD. Отслеживайте обновления цен BILLY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Billy Base (BILLY)

Не в листинге

Текущая цена 1 BILLY в USD:

$0,00002474
$0,00002474$0,00002474
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Billy Base (BILLY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:55:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Billy Base

Текущая цена Billy Base (BILLY) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BILLY на USD составляет $ 0 за BILLY.

На данный момент Billy Base занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 872, при оборотном предложении 964,92M BILLY. В течение последних 24 часов, BILLY торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01033622, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BILLY изменился на -- за последний час и на -15,56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Billy Base (BILLY)

$ 23,87K
$ 23,87K$ 23,87K

--
----

$ 23,87K
$ 23,87K$ 23,87K

964,92M
964,92M 964,92M

964 917 753,7618145
964 917 753,7618145 964 917 753,7618145

Текущая рыночная капитализация Billy Base составляет $ 23,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BILLY составляет 964,92M, а общее предложение – 964917753.7618145. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,87K.

История цен Billy Base в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,01033622
$ 0,01033622$ 0,01033622

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15,56%

-15,56%

История цен Billy Base (BILLY) в USD

За сегодня изменение цены Billy Base на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Billy Base на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Billy Base на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Billy Base на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-29,51%
60 дней$ 0-23,64%
90 дней----

Прогноз цены Billy Base

Прогноз цены Billy Base (BILLY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BILLY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Billy Base (BILLY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Billy Base потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Billy Base достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BILLY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Billy Base».

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Источник Billy Base (BILLY)

Официальный веб-сайт

Категория :

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О Billy Base

Какова текущая цена торговли Billy Base сегодня?

Текущая цена торговли Billy Base составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли BILLY?

BILLY зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен Billy Base сегодня?

За последние 24 часа цена Billy Base изменилась на --%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались Billy Base сегодня?

За последний день цена Billy Base колебалась между ₽0E-14 и ₽0E-14, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:55:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Billy Base (BILLY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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