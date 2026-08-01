Сегодняшняя цена BearifiedCo

Текущая цена BearifiedCo (BEARCO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BEARCO на USD составляет $ 0 за BEARCO.

На данный момент BearifiedCo занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 548,59, при оборотном предложении 999,86M BEARCO. В течение последних 24 часов, BEARCO торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BEARCO изменился на -- за последний час и на -5,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BearifiedCo (BEARCO)

Рыночная капитализация $ 10,55K$ 10,55K $ 10,55K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,55K$ 10,55K $ 10,55K Оборотное предложение 999,86M 999,86M 999,86M Общее предложение 999 858 597,040789 999 858 597,040789 999 858 597,040789

Текущая рыночная капитализация BearifiedCo составляет $ 10,55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BEARCO составляет 999,86M, а общее предложение – 999858597.040789. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,55K.