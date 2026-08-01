Какова реальная цена Backstage сегодня?

Текущая цена Backstage составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на 17.97%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для BKS?

BKS торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Backstage сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется BKS?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что BKS демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Backstage в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽16543209.1726296640000 Backstage занимает #4586 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли BKS?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Backstage соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽1.212104527240518800000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение BKS?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (728612444.803434 токенов), производительность категории в рамках Base Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.