Какова текущая цена Bachi on Base?

Живая цена Bachi on Base (BACHI) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Bachi on Base на рынке?

В настоящее время Bachi on Base находится на 8140-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2039283.6900919280000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов BACHI в обращении?

Количество токенов BACHI в обращении составляет 689926765.9086995 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Bachi on Base за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Bachi on Base колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Bachi on Base удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Bachi on Base достиг максимальной цены ₽0.247970821584546480000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется BACHI?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Bachi on Base?

Текущее изменение цены -4.66% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Base Native. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.